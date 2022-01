La definizione e la soluzione di: Conquistò il Messico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CORTES

Significato/Curiosità : Conquisto il Messico

Conquista dell'impero azteco La conquista del Messico fu compiuta da un piccolo esercito comandato da Hernán Cortés in nome del re Carlo I di Spagna, nel periodo dal 1519 al 1521; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con conquistò; messico; Ercole conquistò i loro pomi d oro; Lo conquistò Cortés; Lo conquistò Giasone; conquistò l'talia per Giustiniano; Crescono in messico ; Lo acquistano molti turisti in messico ; In messico e Nicaragua; Fiume tra Stati Uniti e messico ; Cerca nelle Definizioni