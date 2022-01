La definizione e la soluzione di: Si colgono nelle siepi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MORE

Significato/Curiosità : Si colgono nelle siepi

Segrate toponimo si riferirebbe allo scricciolo, una specie di uccello un tempo molto diffuso nel milanese, chiamato in dialetto Re de Sces (re di siepi). Rovagnasco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con colgono; nelle; siepi; Accolgono Comodamente più persone; Si colgono dai rovi; Dove s’è fermato Cristo per Levi... si raccolgono in chiesa; Raccolgono i voti; Si scelgono nelle diete; Convergono nelle piazze; Può precedere signor nelle intestazioni delle lettere; Ospita sentinelle ; siepi coltivate con cura; Arbusti per siepi ; Pianta da siepi ; I metri della corsa siepi in atletica; Cerca nelle Definizioni