La definizione e la soluzione di: Si assegnano agli attori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PARTI

Significato/Curiosità : Si assegnano agli attori

Premio Emmy i premi sono chiamati International Emmy Awards. Tali organizzazioni assegnano annualmente i vari premi in diverse cerimonie che sono tenute durante ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con assegnano; agli; attori; Stock: certe aziende le assegnano ai dirigenti; Quote che s’assegnano ; Quote che si assegnano ; Si assegnano a fine gara; Ereditate dagli antenati; I torrioni della Tessagli a, in Grecia, sovrastati da un monastero; I diritti tutelati dagli Stati; Andarsene con armi e bagagli ; attori muti; Verbo di attori ; Insieme di attori ; Premia attori e registi; Cerca nelle Definizioni