La definizione e la soluzione di: Un ardita incursione in campo nemico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAID

Significato/Curiosità : Un ardita incursione in campo nemico

Fanteria sull'esercito nemico. Anticamente la fanteria costituiva il grosso dell'esercito, a fronte di reparti di cavalleria numericamente esigui che venivano usati in genere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con ardita; incursione; campo; nemico; Vi si progettò la più ardita torre; E' ardita l’Antonelliana; Un'ardita opera d'ingegneria; Ebbe la più ardita torre; incursione in campo nemico; Una rapida incursione militare; Un’incursione lampo; incursione aerea; Era il campo della lotta; La trasgressione delle leggi in campo alimentare; Lavora nel campo delle promozionipubblicitario; Il campo di Tim e Fastweb; Sono pagate dal nemico ; Come un nemico che non ha umanità; Film con S. Muccino e Verdone: Il mio __ nemico ; Un nemico del genere umano; Cerca nelle Definizioni