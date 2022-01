La definizione e la soluzione di: Antine per le finestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SCURI

Significato/Curiosità : Antine per le finestre

Altre definizioni con antine; finestre; Portantine ; Si ammira nelle basiliche bizantine ; Roditori da cantine ; Altro nome delle cantine sociali; Le finestre colorate delle antiche cattedrali; Imposte delle finestre ; Ha sbarre alle finestre ; Su di essi si esce dalle porte finestre ; Cerca nelle Definizioni