La definizione e la soluzione di: Alvaro __, scrittore e poeta colombiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MUTIS

Significato/Curiosità : Alvaro __, scrittore e poeta colombiano

Álvaro Mutis Álvaro Mutis Jaramillo (Bogotà, 25 agosto 1923 – Città del Messico, 22 settembre 2013) è stato uno scrittore e poeta colombiano naturalizzato messicano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con alvaro; scrittore; poeta; colombiano; L alvaro che interpretò Pierino al cinema; L'alvaro ex calciatore dell'Inter detto El Chino; Salvaro no il Campidoglio; alvaro , noto cantautore spagnolo; Lo scrittore che difese Dreyfus; Volo, scrittore e attore; __ De Luca, scrittore ; L Elkann scrittore e giornalista; Il poeta delle Bucoliche; Afflisse il poeta Borges; Un poeta come Omero; Jiri, il poeta ceco di Viaggio verso il gelo; Nato a Bogotà il 13 gennaio 1997, il ciclista colombiano è il vincitore del Giro del 2021; Pablo __, famoso criminale colombiano ; Il nome dell'Asprilla ex-calciatore colombiano ; Fernando, illustre artista colombiano ; Cerca nelle Definizioni