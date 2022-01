La definizione e la soluzione di: Acqua: idro = vita : __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BIO

Significato/Curiosità : Acqua: idro = vita : __

Oblivion (film 2013) garantire l'integrità e il funzionamento delle idro-trivelle, giganteschi macchinari che risucchiano l'acqua dagli oceani per creare nuova energia, ed eseguire ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 gennaio 2022

Altre definizioni con acqua; idro; vita; In acqua non si bagna; È insidioso sott acqua ; Un importante famiglia di uccelli acqua tici; L acqua da toilette; Può essere idro grafico o pelvico; idro carburo alifatico; L idro carburo antidetonante nella benzina; Quelle ardenti emettono idro carburi gassosi; __ tua, vita mea; Rischia la vita quando si spiaggia; Studia la possibilità di forme di vita extraterrestri; vita mina in breve; Cerca nelle Definizioni