Via d intenso traffico - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ARTERIA

Significato/Curiosita : Via d intenso traffico

2553°e43.7716; 11.2553 via dei calzaiuoli è la via più centrale e tra le più note di firenze, meta costante di un intenso traffico pedonale. la strada,... 2553°e43.7716; 11.2553dei calzaiuoli è lapiù centrale e tra le più note di firenze, meta costante di unpedonale. la strada,... Le arterie (dal greco ta, canale anatomico respiratorio o sanguifero) sono vasi sanguigni (3 tipi in totale: arterie, arteriole e capillari arteriosi) che nascono dai ventricoli: solitamente esse portano il sangue ricco di ossigeno lontano dal cuore (fatta eccezione per le arterie polmonari e per le arterie ombelicali). Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

