La definizione e la soluzione di: La vera pianta grassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ALOE

Significato/Curiosità : La vera pianta grassa

Cactus (Piante Grasse) Cactus è un album in studio del supergruppo italiano Piante Grasse, pubblicato nel 2001 dalla Vibrarecords. Il supergruppo era costituito dall'unione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

Altre definizioni con vera; pianta; grassa; Alcune signore ne hanno una vera ... e una falsa; Il miracolo che si rinnova ogni primavera ; Un test per essere ammesso alla prova vera e propria; Dire cose prive di senso: __ a vanvera ; Una pianta che va in fumo; Quello pneumatico non pianta chiodi; La pianta d una tintura; Producono verdure e vegetali da trapianta re; Trattare con detergenti e sgrassa tori; Una pianta grassa tropicale; _ vera: pianta grassa ; grassa per il poeta; Cerca nelle Definizioni