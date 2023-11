La definizione e la soluzione di: Vanno riconosciuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MERITI

Significato/Curiosita : Vanno riconosciuti

Animali in un ciclo di rinascite, per cui tutti gli esseri viventi vanno riconosciuti come appartenenti ad una sola specie. porfirio non accenna ad alcun... Quello che ti meriti (Det som er mitt) è un romanzo giallo della scrittrice norvegese Anne Holt pubblicato nel 2001. È il primo romanzo di una serie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Vanno riconosciuti : vanno; riconosciuti; Il benessere creato dagli affari che vanno bene; Tanti vanno a Roma sperando di vederlo; Azioni che vanno punite; vanno da un pilone all altro; vanno a pregare nella cattedrale di San Rufino; vanno a pregare nella cattedrale di San Rufino; riconosciuti colpevoli; riconosciuti d autorità; riconosciuti in modo solenne; Non riconosciuti , come alcuni vangeli; Lo sono i vangeli non riconosciuti dalla Chiesa; Sono riconosciuti a tutti gli abitanti di uno Stato;

