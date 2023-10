Vale egr - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vale egr. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Vale egr

Per via del difficile avviamento a freddo e della mancanza di un controllo egr. motori gdi benzina (gasoline direct injection) sono a oggi in produzione...