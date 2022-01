La definizione e la soluzione di: Una sillaba per meditare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OM

Significato/Curiosità : Una sillaba per meditare

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato interlocutore invitandolo a meditare sulla crisi di certezze dell'uomo contemporaneo, che spesso cade nell'inganno di poter trovare una formula risolutiva (la ...

