La definizione e la soluzione di: L ultimo periodo di carica del nostro Presidente della Repubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : SEMESTRE BIANCO

Significato/Curiosità : L ultimo periodo di carica del nostro Presidente della Repubblica

Presidente della Repubblica Italiana presidenti della Repubblica assumono per diritto il nome e la carica di presidenti emeriti della Repubblica (istituita con i decreti del Presidente del ...

