In Turchia era un... pezzo grosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Turchia era un... pezzo grosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PASCIÀ

Colpo grosso è stata una trasmissione televisiva italiana, andata in onda per 5 stagioni dal 1987 al 1992 in seconda serata sulla rete syndication italia... Colpoè stata una trasmissione televisiva italiana, andataonda per 5 stagioni dal 1987 al 1992seconda serata sulla rete syndication italia... Col termine pascià (probabile mutazione della parola persiana (padishah) «signore», in arabo (baša), in turco ottomano (paša), in turco moderno pasa, in francese pacha e in inglese pasha o bashaw) si indicava il titolo onorifico posposto al nome proprio attribuito ai figli maggiori del sultano, ai funzionari ottomani di grado elevato (ministri, alti gradi militari) e a quanti fra i militari erano destinati a ricoprire, nelle province ottomane, la suprema carica governatoriale, responsabili del loro operato soltanto di fronte alla "sublime porta". Al sultano spettava invece la carica di padiscià, da non confondere con quella di pascià. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

