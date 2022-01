La definizione e la soluzione di: Il telaio dello specchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORNICE

Significato/Curiosità : Il telaio dello specchio

Arazzo (sezione telaio ad alto liccio) simmetrico, ribaltato a specchio. Il procedere del lavoro su questo telaio è più veloce di quello su un telaio ad alto liccio, poiché il tessitore tiene aperti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

Altre definizioni con telaio; dello; specchio; Si compie al telaio ; Strumento tessile che prepara i fili per il telaio ; Operai al telaio ; telaio in legno di certe case dalle mura leggere; L ovino dello Zodiaco; Il Selleck dello schermo; Il De Niro dello schermo; La Massironi dello spettacolo; lo allo specchio ; Levigare uno specchio ; Lo specchio ... di Bellagio; È come atterrare, ma su uno specchio d acqua; Cerca nelle Definizioni