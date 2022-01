La definizione e la soluzione di: E sul petto della giacca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TASCHINO

Significato/Curiosità : E sul petto della giacca

Frac (sezione giacca) possibile la presenza di una tasca nella coda. La vita della giacca è invece piuttosto corta e ha la caratteristica di non potersi abbottonare, essa presenta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

