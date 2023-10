La squadra dei viola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La squadra dei viola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FIORENTINA

Significato/Curiosita : La squadra dei viola

Settanta la fiorentina aveva individuato dei terreni, nel comune di sesto fiorentino, adatti alla costruzione di un centro sportivo per la società viola, poiché... Settantafiorentina aveva individuatoterreni, nel comune di sesto fiorentino, adatti alla costruzione di un centro sportivo persocietà, poiché... L'ACF Fiorentina, meglio nota come Fiorentina, è una società calcistica italiana con sede nella città di Firenze. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : La squadra dei viola : squadra; viola; Il regista della squadra di pallavolo; Sigla della squadra di calcio Paris SaintGermain; squadra avversaria del Milan nel derby di Milano; squadra di calcio di Madrid; La squadra allenata da Luciano Spalletti; Formaggio lombardo in forme squadra te; Pezzi squadra ti di carta; Tifano per una squadra bergamasca; viola re una serratura; Si viola no a calci; Fiore a spighe viola ; In rosa e in viola ; Sigla della cosiddetta moviola in campo; Pregiato legno bruno-viola ceo; In primavera si copre di fiori rosa-viola cei; Il tipico colore viola ceo delle Dolomiti al tramonto;

Cerca altre Definizioni