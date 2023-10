Spreme l uva - Cruciverba

Diversi altri gusti di agrumi e frutta, come limone, mela, fragola, ananas,e fiori di sambuco. la bevanda venne ideata per la prima volta in germania...

Il termine torchio si riferisce ad un sistema per concentrare la pressione su uno spazio limitato. Esistevano macchinari di diverso tipo dedicati alle più svariate applicazioni. Tra i più importanti si possono citare: