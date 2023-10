Sostegni... vegetali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostegni... vegetali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STELI

Significato/Curiosita : Sostegni... vegetali

Cellule vegetali: cellule parenchimatiche: sono le cellule più abbondanti nel fusto di una pianta in fase di accrescimento; alcuni tessuti vegetali sono... Cellule: cellule parenchimatiche: sono le cellule più abbondanti nel fusto di una pianta in fase di accrescimento; alcuni tessutisono... Lilium Tourn. ex L., 1753 è un genere di piante appartenente alla famiglia Liliaceae, diffuso in Europa, Asia e Nord America. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Sostegni... vegetali : sostegni; vegetali; Sorretto rinforzato mediante appositi sostegni ; Giaciglio pensile appeso a due sostegni ; sostegni per cavi elettrici; sostegni di tetti; sostegni di piccole piante; I sostegni del ponte; sostegni verticali per cinture; I sostegni nel caminetto; La scienza che si occupa dei vegetali ; L insieme di animali e vegetali che in una determinata zona vivono naturalmente; Animali che si cibano esclusivamente di vegetali ; La branca della biologia che studia i vegetali ; Piatto a base di foglie vegetali crude e condite; L insieme dei vegetali commestibili: e verdura; Tappeto o tenda di fibre vegetali poco lavorate; I vegetali che servono a scopi farmaceutici;

Cerca altre Definizioni