Sono sacerdoti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono sacerdoti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PRETI

Significato/Curiosita : Sono sacerdoti

Significati, vedi sacerdote (disambigua). disambiguazione – "sacerdoti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sacerdoti (disambigua). disambiguazione... Significati, vedi(disambigua). disambiguazione – "" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi(disambigua). disambiguazione... Il presbitero (dal greco antico: pesßteo, presbýteros, "più anziano"; dalla stessa parola greca, attraverso il latino presbyter, deriva anche il termine italiano prete) è nella Chiesa cattolica, nella Chiesa ortodossa e in altre Chiese cristiane, quello tra i ministri del culto che ha ricevuto, in una specifica ordinazione, il mandato di presiedere il culto, guidare la comunità cristiana e annunciare la parola di Dio. Un termine usato in modo equivalente, ma più generico, è sacerdote. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Sono sacerdoti : sono; sacerdoti; sono super in Film e fumetti; sono simili ai clarinetti; Lo sono molti concimi chimici; sono rossi come i quadri; Quelli minerali sono disciolti in acqua; sono bicipiti in certi stemmi; sono iscritti ai sindacati; sono accesi nelle tinte sgargianti; Un voto pronunciato dai sacerdoti ; La celebrano tre sacerdoti ; Sono prossimi sacerdoti ; sacerdoti ebraici; Il consesso di sacerdoti che condannò Gesù; Assemblea di sacerdoti chiamata dal vescovo; Governo di sacerdoti ; Avevano per sacerdoti i druidi;

Cerca altre Definizioni