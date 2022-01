La definizione e la soluzione di: Sono quasi tutti musulmani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARABI

Significato/Curiosità : Sono quasi tutti musulmani

Persecuzione dei musulmani Persecuzione dei musulmani si riferisce alle persecuzioni religiose inflitte ai musulmani. Per persecuzione s'intendono gli atti di violenza, la tortura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

