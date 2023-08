Lo sono polacchi e russi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono polacchi e russi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SLAVI

Significato/Curiosita : Lo sono polacchi e russi

Secolo tra i fiumi oder e bug occidentale, tra i carpazi ed il mar baltico. i polacchi sono secondi tra le genti slave dopo i russi in termini di popolazione... i migranti slavi si univano alle popolazioni che già abitavano le terre in cui si stanziavano; per questo motivo i moderni popoli slavi mostrano pochi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

