Sono più lunghi d estate

Soluzione 6 lettere : GIORNI

Significato/Curiosità : Sono piu lunghi d estate

Stagione primavera ed estate. Questo fenomeno è parzialmente compensato dal fatto che durante l'estate boreale la Terra si trova nel punto della sua orbita più lontano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

