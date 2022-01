La definizione e la soluzione di: Sono dodici in un anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MESI

Significato/Curiosità : Sono dodici in un anno

12 (numero) (reindirizzamento da dodici) – "dodici" rimanda qui. Se stai cercando "i dodici", uno degli altri nomi del "Quorum dei dodici" nel mormonismo, vedi Quorum dei dodici. dodici (cf ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

