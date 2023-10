Il solco sulla pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il solco sulla pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RUGA

Significato/Curiosita : Il solco sulla pelle

I Ruga sono una cosca ('ndrina) del paese di Monasterace, egemone fino a metà degli anni '90 nella Vallata dello Stilaro. Sono stati trovati suoi elementi nella regione tedesca del Baden-Württemberg, in particolare a Tubinga. Le loro attività concernono il conseguimento di appalti nella Vallata dello Stilaro in campo edilizio e il controllo del settore agricolo. Negli anni '80 si sono dedicati al sequestro di persona. Sono alleate dei Metastasio di Stilo, dei Leuzzi di Stignano e dei Gallace-Novella di Guardavalle.

