Soluzione 8 lettere : FERROVIA

Significato/Curiosità : Sistema di trasporto su rotaie

Binario ferroviario (reindirizzamento da Rotaia) saldatura alluminotermica che forma un Sistema complesso definito lunga rotaia saldata. Le lunghe rotaie saldate sono rotaie di lunghezza tale che la loro parte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

Altre definizioni con sistema; trasporto; rotaie; Il sistema operativo degli iPhone; I piccoli pianeti del sistema solare; Incide sul sistema nervoso; sistema re le merci sulla nave; Veicolo per il trasporto di merci; Autocarri usati per trasporto merci o traslochi; Il furgone fatto apposta per il trasporto dei cavalli; Mezzo pubblico per il trasporto di persone; Corrono su rotaie ; Ha le rotaie in centro; Modellini che viaggiano su rotaie ; Si muovono su rotaie ; Cerca nelle Definizioni