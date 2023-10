Salata per chi deve pagare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salata per chi deve pagare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COSTOSA

Significato/Curiosita : Salata per chi deve pagare

Riflettono problemi legati alla loro vita agiata (ad es. se devono pagare una multa salata per evasione fiscale). nella trasmissione drive-in il comico gianfranco... Riflettono problemi legati alla loro vita agiata (ad es. se devonouna multaevasione fiscale). nella trasmissione drive-in il comico gianfranco... A causa della natura segreta della burocrazia di Hollywood, non è ben chiaro quale sia il film più costoso mai realizzato. Avatar - La via dell'acqua detiene ufficialmente il record con un budget stimato di 460 milioni di dollari, mentre la trilogia de Lo Hobbit è la più costosa delle riprese consequenziali ("back to back") raggiungendo una somma di 675 milioni di dollari. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

