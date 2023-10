Va da Roma fino al confine con la Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Va da Roma fino al confine con la Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AURELIA

Significato/Curiosita : Va da roma fino al confine con la francia

Alpino presso il confine francese (italiani fino al trattato di pace del 1947), la corsica, la svizzera italiana, le isole maltesi e la venezia giulia,... Alpino presso ilfrancese (italianitrattato di pace del 1947),corsica,svizzera italiana, le isole maltesi evenezia giulia,... La via Aurelia è un'antica strada consolare romana che costeggiava il mar Tirreno e il mar Ligure fino alla Gallia. Fu costruita da un magistrato della gens Aurelia, probabilmente nel 241 a.C. dal censore Gaio Aurelio Cotta, oppure nel 200 a.C. da suo figlio, il console Gaio Aurelio Cotta, per collegare Roma all'Etruria appena sottomessa. Inizialmente arrivava a Caere (Cerveteri), e fu poi prolungata fino alla colonia di Cosa, e ancora fino a Vada Volaterrana (Vada), a Pisa e a Luni, e infine realizzata la sua prosecuzione fino ad Arles, in Gallia. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

