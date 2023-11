La definizione e la soluzione di: Rimandò Gesù da Pilato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Rimando gesu da pilato

da sempre dimostrate da pilato nei confronti degli ebrei stessi. il vangelo di luca riporta (lc23,6-12), all'interno dell'incontro tra pilato e gesù,... Erode (Ascalona, 73 a.C. circa – Gerico, 4 a.C. circa) detto il Grande o anche Ascalonita (dalla città natìa), fu re della Giudea sotto il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 novembre 2023

