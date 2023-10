Relativo al Polo Nord - Cruciverba

Stesso argomento in dettaglio: artide. il termineindica generalmente il punto più a(o più a settentrione) di un qualsiasi corpo celeste...

Il circolo polare artico è uno dei cinque principali paralleli indicati sulle carte geografiche; è uno dei due circoli polari. È posto lungo il parallelo a 66°33'49" di latitudine nord; è teoricamente il punto più meridionale di latitudine in cui sia possibile vedere il sole di mezzanotte a nord dell'equatore; in pratica, poiché il Sole non appare nel cielo come un punto, ma come un disco, il punto più meridionale nell'emisfero boreale dove è possibile osservare il sole per almeno 24 ore consecutive, si trova a 65°44`nord.