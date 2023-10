Recipiente del lavabo - Cruciverba

Significati, vedi bacile (disambigua). il catino o bacino o bacile è uno vaso in forma rotonda e concava, basso con bordi rovesciati all'esterno...

Il catino o bacino o bacile è un recipiente o vaso in forma rotonda e concava, basso con bordi rovesciati all'esterno. Costruito in terracotta, plastica o metallo, è destinato a contenere liquidi, comunemente usato per lavarsi.