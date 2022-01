La definizione e la soluzione di: Il prefisso per miliardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GIGA

Significato/Curiosità : Il prefisso per miliardo

miliardo è il numero naturale dopo il 999 999 999 e prima del 1 000 000 001; nel Sistema Internazionale il prefisso per il miliardo è giga. Corrisponde a 1000 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

