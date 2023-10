Ha i poli elettrizzanti - Cruciverba

Scuro e violento, ricco di un'impetuosa drammaticità spesso. di quest'operalasciato, oltre a numerose registrazioni dal vivo, due incisioni...

Una pila (detta anche pila elettrica, pila chimica, cella elettrochimica o batteria primaria) in elettrotecnica ed elettrochimica è un dispositivo che converte l'energia chimica in energia elettrica con una reazione di ossidoriduzione. Un insieme di più pile disposte in serie e/o parallelo (per aumentare i valori rispettivamente di tensione ai capi e/o corrente erogabile) prende comunemente il nome di pacco batteria.