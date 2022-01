La definizione e la soluzione di: Il pneumatico di scorta che occupa meno posto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RUOTINO

Significato/Curiosità : Il pneumatico di scorta che occupa meno posto

Brigate Rosse (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Bonisoli, ex militante del movimento eversivo, di «abbandonare il barbaro sogno della lotta armata, ché non conduce da alcuna parte». I giornalisti Indro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

Altre definizioni con pneumatico; scorta; occupa; meno; posto; Quello pneumatico non pianta chiodi; L aderenza del pneumatico ; Un comune pneumatico ; Tipo di pneumatico in uso nelle bici da corsa; Si tira fuori con la ruota di scorta ; Ci si immagazzina una grossa scorta d'acqua; Le vocali della scorta ; Si usa con la ruota di scorta ; occupa Stati altrui; Con i Sassoni occupa rono la Britannia; S occupa di turismo; Come l hotel con tutte le camere occupa te; Lisola con Lacco Ameno ; Almeno fosse; Le regioni meno piovose; Poco meno che unica; Il mare posto più a nord; È opposto alla base; Opposto ad assoluti; Punto della bussola opposto a NNE; Cerca nelle Definizioni