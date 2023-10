Piena fino all orlo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piena fino all orlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COLMA

Significato/Curiosita : Piena fino all orlo

Metri, nonostante il bacino fosse a un livello di 13 metri al di sotto dell'orlo della diga. incolumi per pochi metri, e testimoni oculari, furono l'ingegnere... Colma – frazione del comune italiano di Valduggia, in provincia di Vercelli

Metri, nonostante il bacino fosse a un livello di 13 metri al di sottodella diga. incolumi per pochi metri, e testimoni oculari, furono l'ingegnere... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

