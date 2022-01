La definizione e la soluzione di: Per saettare sulla neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SCI

Significato/Curiosità : Per saettare sulla neve

Inno delle Nazioni rifulge Cocentemente il sol, ove distende Bianco manto la neve, una migrante Schiera di navi remigar per l acque Degli ampli oceani, ed affollarsi tutte Verso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

Altre definizioni con saettare; sulla; neve; Una località calabra sulla Costa dei Gelsomini; Il solco sulla pelle; C è tutto sulla tastiera del computer; Filosofò sulla ragion pura; neve in centro; Uno strato di neve o di fitta nebbia; Chi lo monta ha le gomme da neve ; Quello di neve ha il naso di carota; Cerca nelle Definizioni