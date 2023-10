Si nutre di linfa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si nutre di linfa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIANTA

Significato/Curiosita : Si nutre di linfa

Fitomizo, che si nutre di linfa vegetale, di cui digerisce solo la parte proteica, mentre la parte zuccherina, indigesta, viene espulsa sotto forma di melata... Pianta – tipo di disegno architettonico in scala

– tipo di disegno architettonico in scala Piante – uno dei regni degli esseri viventi

– uno dei regni degli esseri viventi Pianta – la parte inferiore del piede Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «pianta» Fitomizo, chevegetale,cui digerisce solo la parte proteica, mentre la parte zuccherina, indigesta, viene espulsa sotto formamelata... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Si nutre di linfa : nutre; linfa; Un variopinto uccello che si nutre di pesci; Si nutre di germogli di bambù; Un variopinto uccello che si nutre di pesci; nutre molti asiatici; nutre velocemente; C è chi la nutre in seno; Processo con cui il corpo a digiuno si nutre di sé; Si nutre stimando; Piccoli insetti che si nutrono di linfa vegetale; Infiammazione delle ghiandole linfa tiche; Formazioni linfa tiche dietro il naso; Un infiammazione linfa tica; Dà nuova linfa all azienda; Può essere capillare o linfa tico; Piante del Nord America dalla cui linfa si ricava uno sciroppo zuccherino;

Cerca altre Definizioni