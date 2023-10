Non si fa senza luce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si fa senza luce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OMBRA

Significato/Curiosita : Non si fa senza luce

Medico nick callahan che interrompe bruscamente la serata per portare alla luce i problemi che attanagliano l'africa, e in particolare l'etiopia, dopo la... Medico nick callahan che interrompe bruscamente la serata per portare allai problemi che attanagliano l'africa, e in particolare l'etiopia, dopo la... L'ombra è l'area scura proiettata su una superficie da un corpo che, interponendosi tra la superficie stessa e una sorgente luminosa, impedisce il passaggio della luce. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

