Non sbagliate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non sbagliate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIUSTE

Significato/Curiosita : Non sbagliate

Nelle mani giuste è un romanzo scritto da Giancarlo De Cataldo pubblicato nel giugno 2007 dalla casa editrice Einaudi nella collana Stile Libero - BIG. Si presenta come l'ideale seguito del primo successo dell'autore Romanzo criminale, ispirato alla vera storia della banda della Magliana e ambientato tra gli anni '70 e la fine degli anni '80. La vicenda narrata ne Nelle mani giuste si svolge tra il 1992 e il 1993 e si snoda tra l'inchiesta Mani Pulite e la fine della cosiddetta Prima Repubblica, focalizzando l'attenzione sulle stragi del continente.

Altre risposte alla domanda : Non sbagliate : sbagliate; Tale è uno strumento dalle note sbagliate ; Fondato su premesse sbagliate ; sbagliate inesatte; Non corrette, sbagliate ;

