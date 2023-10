Nativo di Tel Aviv-Giaffa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nativo di Tel Aviv-Giaffa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ISRAELIANO

Significato/Curiosita : Nativo di tel aviv-giaffa

Contiene il 30% di alcol in volume; il design della bottiglia sabra si basa su una fiaschetta fenicia di 2000 anni trovata in un museo di tel aviv. il sabra... Contiene il 30%alcol in volume; il design della bottiglia sabra si basa su una fiaschetta fenicia2000 anni trovata in un museo. il sabra...

Il conflitto arabo-israeliano (in arabo , al-ira al-arabiyy al-'israiliyy, in ebraico -, ha-sikhsukh ha-israeli-aravi) è un conflitto politico-militare che vede contrapposti lo Stato di Israele da una parte e lo Stato di Palestina e gli Stati arabi circostanti dall'altra. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

