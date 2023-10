Vi nacque Cesare Battisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi nacque Cesare Battisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRENTO

Significato/Curiosita : Vi nacque cesare battisti

cesare battisti (cisterna di latina, 18 dicembre 1954) è un ex terrorista e scrittore italiano. durante gli anni di piombo, battisti fu membro del gruppo... (cisterna di latina, 18 dicembre 1954) è un ex terrorista e scrittore italiano. durante gli anni di piombo,fu membro del gruppo... Trento ( AFI : /'trento/ o /'trnto/, ; Trènt in dialetto trentino, Trént in dialetto roveretano; in tedesco Trient; Trënt in ladino; Tria in cimbro; Trea't in mocheno) è un comune italiano di 117 984 abitanti, capoluogo della provincia autonoma di Trento e della regione Trentino-Alto Adige. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

