Molto valoroso - Cruciverba

Di palermo perché "non avrebbe mai voluto scavalcare un magistratocome giammanco, che gli aveva sempre dimostrato grande lealtà e solidarietà"...

Il prode Raideen ( Yusha Raidin) è una serie anime di genere Mecha. Prodotto dalla Tohokushinsha, Asahi New Agency e Sunrise, venne trasmesso dal canale NET (ora TV Asahi) dal 4 aprile 1975 al 26 marzo 1976 per un totale di 50 episodi. Il titolo internazionale ufficiale è Raideen the Brave. Prima serie mecha di Yoshiuki Tomino, creatore della serie Mobile Suit Gundam. In Italia l'anime è rimasto inedito fino al 2017, anno di pubblicazione della serie in due box DVD da parte di Yamato Video.