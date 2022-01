La definizione e la soluzione di: È il ministero degli Esteri degli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : DIARTIMENTO DI STATO

Significato/Curiosità : e il ministero degli Esteri degli Stati Uniti

ministero degli affari Esteri e della cooperazione internazionale "ministero degli affari Esteri" rimanda qui. Se stai cercando ministeri di altri paesi, vedi ministero degli affari Esteri (disambigua). Il ministero degli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

Altre definizioni con ministero; degli; esteri; degli; stati; uniti; La tutela il ministero della Salute; Il ministero di via XX Settembre: __ e finanze; La sede del ministero degli Affari Esteri; La sua Guardia dipende dal ministero dell Economia; L astro degli innamorati; Premia chi fa meglio degli altri; Una mèta degli sciatori toscani; L arte degli incantesimi; Il rispetto dell esteri orità; Quello degli esteri è alla Farnesina; Opposto a esteri ore; La sede del Ministero degli Affari esteri ; L astro degli innamorati; Premia chi fa meglio degli altri; Una mèta degli sciatori toscani; L arte degli incantesimi; La stati stica dei cittadini; Occupa stati altrui; Vi è custodita la riserva aurea degli stati Uniti; Il Trump ex- presidente degli stati Uniti; Vi è custodita la riserva aurea degli Stati uniti ; Il Trump ex- presidente degli Stati uniti ; Costruisce veicoli muniti di stanghe; L organo legislativo federale degli Stati uniti ; Cerca nelle Definizioni