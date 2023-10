Indulgenti, miti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indulgenti, miti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CLEMENTI

Significato/Curiosita : Indulgenti miti

Temperature scendono leggermente: le estati sono calde e secche, gli inverni miti, anch'essi asciutti. piove pochissimo e le gelate sono pochissime. ferrovie... Persone Aldo Clementi – compositore italiano

– compositore italiano Anna Clementi – cantante italiana

– cantante italiana Annamaria Clementi – attrice italiana

– attrice italiana Claudio Clementi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

– allenatore di calcio ed ex calciatore italiano Emidio Clementi – musicista e scrittore italiano

– musicista e scrittore italiano Filippo Clementi – compositore italiano

– compositore italiano Gesualdo Clementi – chirurgo, medico e docente italiano

– chirurgo, medico e docente italiano Ivan Clementi – pilota motociclistico italiano

– pilota motociclistico italiano Marco Clementi – storico italiano

– storico italiano Maria Giovanna Clementi – pittrice italiana

– pittrice italiana Muzio Clementi – compositore e pianista italiano

– compositore e pianista italiano Pierantonio Clementi – ex biatleta italiano

– ex biatleta italiano Pierre Clémenti – attore, regista e scrittore francese Geografia Singapore Clementi – quartiere della città Temperature scendono leggermente: le estati sono calde e secche, gli inverni, anch'essi asciutti. piove pochissimo e le gelate sono pochissime. ferrovie... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

