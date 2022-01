La definizione e la soluzione di: Impediscono di vedere le cose esattanmente come stanno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARAOCCHI

Altre definizioni con impediscono; vedere; cose; esattanmente; come; stanno; Interventi che impediscono i gol; Quelli domiciliari impediscono di uscire di casa; Marchi che impediscono l'uso ai non autorizzati; impediscono il funzionamento; Un luogo.... per vedere ; Un verbo come rivedere ; Vorrebbe vedere punito l imputato; Induce a vedere le cose come sono; L hanno le cose terrene; Induce a vedere le cose come sono; L isola delle Sporadi in cui Teti nascose Achille; Se ne possono trovare molte tra cose simili; Un animale come il delfino; Sono come i dittonghi; I biscotti come i noti brigidini toscani; Un infiammazione come il ginocchio della lavandaia; In quelle dei pantaloni ci stanno piccoli oggetti; Non dire le cose come stanno ; stanno bene a fondi; stanno in mezzo al coro;