La definizione e la soluzione di: Gruppo d alimenti esclusi da molte diete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AMIDACEI

Significato/Curiosità : Gruppo d alimenti esclusi da molte diete

diete vegetariane Le diete vegetariane sono dei modelli dietetici basati totalmente, o in larga prevalenza, su alimenti provenienti dal regno vegetale e dai funghi mentre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

Altre definizioni con gruppo; alimenti; esclusi; molte; diete; Un gruppo di aziende che creano un monopolio; Il gruppo canoro con Mick Jagger; gruppo di lingue parlate in Africa; Un piccolo gruppo razziale che conserva propri costumi e propria lingua; Gli alimenti le danno al corpo; Mettere al sole degli alimenti per disidratarli; alimenti in eccesso che restano dopo un pasto; alimenti da prima colazione; Se ci sono, sono esclusi ; Basati esclusi vamente su supposizioni; Ormai esclusi dalla gara; La class più esclusi va; È interna in molte aziende; Desinenza dei nomi di molte località lombarde; I metri superati da molte cime andine; Una cima ambita da molte spedizioni; I cibi che si consigliano in certe diete ; Si regola nelle diete ; Si controllano nelle diete ; Si riduce nelle diete ; Cerca nelle Definizioni