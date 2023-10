Si gonfia con liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si gonfia con liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OTRE

Significato/Curiosita : Si gonfia con liquidi

Accumulo di liquidi negli spazi interstiziali dell'organismo. il termine idropisìa o idrope, per quanto sinonimo di edema, indica l'accumulo del liquido sieroso... Accumulo dinegli spazi interstiziali dell'organismo. il termine idropisìa o idrope, per quanto sinonimo di edema, indica l'accumulo delsieroso... L'otre è un contenitore per liquidi usato anticamente. Questo era praticamente una pelle rovesciata di animale (per lo più bue, capra o capretto) chiusa nelle sue aperture e con il vello rivolto all'interno (la peluria tratteneva lo sporco). Oltre ad essere un buon coibente, era adatto sia a conservare che a trasportare il liquido, infatti l'otre poteva essere adagiato anche sulla groppa di un giumento. Il Vangelo parla di questo contenitore quando suggerisce di mettere il vino nuovo in otri nuovi. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

