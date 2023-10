Gigi ex calciatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gigi ex calciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RIVA

Luigi cagni detto gigi (brescia, 14 giugno 1950) è un ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. avendo disputato 485 incontri... Luigi cagni detto(brescia, 14 giugno 1950) è unallenatore di calcio editaliano, di ruolo difensore. avendo disputato 485 incontri... Massimo Riva (Bologna, 27 febbraio 1963 – Bologna, 31 maggio 1999) è stato un cantautore, musicista e produttore discografico italiano, noto per essere stato il frontman della Steve Rogers Band e uno dei chitarristi di Vasco Rossi. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 13 ottobre 2023

