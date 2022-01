La definizione e la soluzione di: La gara più prestigiosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FINALE

Significato/Curiosità : La gara piu prestigiosa

NASCAR Cup Series corrono metà delle 36 gare stagionali. Nel 2009 la Daytona 500, la gara più prestigiosa, è stata seguita in TV, di circa 16 milioni di spettatori nei soli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

Altre definizioni con gara; prestigiosa; Una gara sportiva con più partecipanti; Fondo di gara nzia; Totale numerico ottenuto in una gara o concorso; Viene aggiudicato con una gara pubblica; Autorevole, prestigiosa ; Una prestigiosa università statunitense; In lizza per rivestire una posizione prestigiosa ; La prestigiosa Stanford University è a__; Cerca nelle Definizioni