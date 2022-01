La definizione e la soluzione di: Si formano in cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CIRRI

Significato/Curiosità : Si formano in cielo

Orione (costellazione) (sezione Oggetti del profondo cielo) +05° 00' 00? Orione o il Cacciatore (in latino Orion) è un'importante costellazione, forse la più conosciuta del cielo, grazie alle sue stelle brillanti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 gennaio 2022

